Bivacco notturno al bar Camelia. Arredi distrutti e sporcizia ovunque

Vandali lasciano il segno al bar Camelia, nel fine settimana sfasciano tavoli e sedie e seminano sporcizia nel patio del locale di via Zavatti. La zona è quella del quartiere sud di Civitanova, il bar pasticceria si trova nel complesso del supermercato Conad e la notte, con tutte le attività commerciali e gli uffici chiusi, c’è chi si comporta come se quella fosse terra di nessuno e si diverte a buttare tutto quello che trova sottosopra, a vandalizzare le attrezzature e a bivaccare sotto al gazebo, lasciando poi in terra bottiglie e bicchieri, utilizzati per le bevute. Anche complici gli effetti dell’alcol, ignoti l’altra notte si sono radunati all’esterno del bar e hanno provocato diversi danni, rompendo qualche tavolo e qualche sedia, e quando se ne sono andati hanno pure dimenticato un casco. È successo nella notte tra sabato e domenica e il mattino successivo è toccato ai titolari fare il bilancio del mezzo disastro che si sono trovati davanti, l’ennesimo, e rimettere tutto a posto.

"È sempre così la domenica mattina. Quando veniamo ad aprire il locale sappiamo che c’è da mettersi le mani nei capelli per quel che troviamo, i resti di questi bivacchi notturni, tanta sporcizia, molte attrezzature rotte. Anche stavolta non sono stati pochi i danni che sono stati provocati. Siamo stanchi di questo andazzo e chiediamo che vengano predisposti maggiori controlli in questa zona, qualche passaggio in più delle pattuglie delle forze dell’ordine" lamentano i titolari. Peraltro questo tipo di menage – le bevute notturne all’aperto – sarebbe proibito per disposizioni dell’ordinanza comunale che, dalle 22 della sera, vieta di bere in strada, ma in questa zona della città la regola viene violata ogni fine settimana, perché non solo c’è chi si raduna davanti al bar Camelia e poi si sfoga a procurare danni: le tracce di gruppi di giovani che bivaccano sono evidenti tutte le mattine delle domenica o dei lunedì anche nel prato dei giardini di piazza Abba, davanti al bar Camelia, quasi sempre disseminati di sporcizia e di vetri rotti.

Lorena Cellini