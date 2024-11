Bizzarri, Colombari e Montanari. In partenza la stagione teatrale

Al via il 10 dicembre la nuova stagione teatrale di Camerino, in collaborazione con l’Associazione marchigiana attività teatrali, con i contributi della Regione Marche e del Ministero della Cultura e il patrocinio di Unicam. "Una stagione d’eccellenza – ha dichiarato il sindaco Roberto Lucarelli –. In questi ultimi due anni i numeri in termini di abbonamenti e partecipazioni sono stati alti, segno di cartelloni di qualità e che la città vuole avere questi momenti di socialità e cultura". La location, data l’inagibilità del teatro Filippo Marchetti, è l’Auditorium Benedetto XIII: "Ringrazio Unicam che ci ha fornito uno spazio folgorante, grazie al quale il teatro ha continuato ad essere un filo conduttore per questa comunità" ha dichiarato il direttore Amat, Gilberto Santini.

Volontà dell’amministrazione è però quella di riaprire al più presto il teatro Filippo Marchetti: "Il progetto esecutivo comprendente sia il teatro che il palazzo comunale Bongiovanni è stato depositato – ha annunciato il sindaco –, un progetto che supera i 20 milioni di euro: stiamo sollecitando il progettista a modificarlo per restituire il teatro alla comunità in tempi accettabili". A portare i saluti della Regione Marche, Gianluca Pasqui, che ha affermato come "per la Regione avere un’istituzione di questo tipo è un vanto".

Primo titolo in abbonamento il 10 dicembre: Enrico Lo Verso nei panni di un contemporaneo Vitangelo Moscarda in "Uno, nessuno e centomila" di Pirandello. Poi Vittoria Belvedere con "Donne in pericolo" (16 gennaio), Luca Bizzarri e Francesco Montanari in "Il medico dei maiali" (29 gennaio), Paolo Ruffini con "Din Don Down" (26 febbraio), Martina Colombari in "Fiori d’acciaio" (8 marzo) e il duo Ale & Franz con "La commedia" (21 marzo). Parallelamente agli spettacoli in abbonamento, "La città in scena": il 12 gennaio Teatro in bilico in "Diamanti e bugie", il 4 aprile "L’invidia e lu presidente" di Dieci donne mamme matte; il 24 aprile "Sarà perchè ti amo" di Etra - Accademia delle arti sceniche e visive di Camerino. In conclusione, il 30 maggio il Gruppo teatro classico del liceo Varano di Camerino.