Blarasin (FdI): "Io contrario, centrosinistra ridicolo"

"Ribadisco che da sempre sono contrario al centro commerciale Simonetti. Il centrosinistra ora si erge a paladino del territorio, ma la pratica porta la sua firma". Andrea Blarasin, consigliere comunale di maggioranza per FdI, attacca: "le condizioni per questa situazione sono state create durante l’amministrazione Carancini. Ora a sinistra sono per il no, attaccano Parcaroli, ma con la variante urbanistica e l’incasso degli oneri di urbanizzazione hanno gettato le basi per ciò che il Comune si trova adesso a dover gestire".

"Il Pd e i civici, molti dei quali erano in quella giunta, ora hanno una bella faccia tosta a dire No, mentre posso capire la posizione dei 5 stelle, che non erano in quella giunta. La contrarietà è stata espressa più volte dal mio partito, in accordo con le linee di mandato di questa amministrazione".

Fra i motivi di Blarasin, si legge che "la frazione è già servita da due insediamenti commerciali analoghi nel raggio di un chilometro, il che rende evidente come questa operazione non porterebbe un reale ampliamento dell’offerta, ma rischierebbe invece di causare uno spostamento delle attività da una struttura all’altra senza vantaggi per la collettività. Inoltre - aggiunge -, tra le altre motivazioni tecniche e politiche, c’è anche il tema della viabilità, che a Piediripa è già fortemente compromessa e che, con la mancanza della previsione di uno svincolo a San Claudio, aggraverebbe ulteriormente la situazione".