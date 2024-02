Blengini: sciupata un’occasione. Yant ammette: avversari superiori

I tifosi della curva, quelli di Lube Nel Cuore, riservano comunque applausi ai vice campioni d’Italia dopo il ko in 88 minuti. A fine match solo Yant si presenta ai cronisti oltre a coach Blengini, la delusione deve essere stata forte. "Non è stata una bella partita – dichiara Yant- non abbiamo approfittato delle occasioni avute. Piacenza ha giocato molto bene, ha sfruttato le opportunità che le si sono presentate ed è stata superiore. Ci aspettano due gare molto toste ma saremo pronti a dare il massimo". Il tecnico biancorosso analizza così la battuta d’arresto: "Sento che abbiamo perso un’occasione, perché nei primi due set ce la siamo giocata bene mancando però nei frangenti finali, soprattutto con l’incisività in battuta nei momenti importanti. Piacenza ha avuto sicuramente più cattiveria di noi per riuscire a chiudere a proprio favore i primi due parziali. Poi nel terzo set abbiamo iniziato male e ci abbiamo messo del tempo a rientrare. Ripeto, il rammarico è per i primi due set, in cui le nostre occasioni le abbiamo avute, ma Piacenza è stata più brava. La sfida di mercoledì in Champions League? Sarà decisiva, dovremo affrontarla come se fosse una partita secca - conclude Blengini - quindi senza pensare alla partita di oggi". Chiusura con due ex. "Sono soddisfatto, è la prima volta che vinco a Civitanova da quando me ne sono andato" le parole di Lucarelli che ci conferma che giocherà in Giappone. Infine Leal: "Abbiamo giocato di squadra, mi sento in ripresa fisicamente e stiamo arrivando molto bene ai playoff".

an. sc.