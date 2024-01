Blengini: "Siamo stati bravi a ricompattarci"

La Lube si aggiudica lo spareggio 4° posto col quinto tie-break di questa regular season, proprio Milano ne ha giocati di più, 6. Davanti all’ex Juantorena i biancorossi tornano al successo e mercoledì saranno di scena nella lontana Catania. Bottolo apre le interviste: "La partita di oggi rispecchia il nostro periodo di alti e bassi. Riusciamo a spingere e mettere in difficoltà l’avversario, ma quando andiamo noi in difficoltà non sempre ne usciamo subito. Vincendo si matura e stasera era molto importante. Abbiamo avuto una bella reazione, questo mi rende felice".

L’Mvp Chinenyeze: "Era uno spareggio per il quarto posto, quindi difficile. Quando giochiamo con energia, fiducia e grinta riusciamo a vincere. Dopo il secondo set loro hanno iniziato a battere meglio e a difendere tanto, noi abbiamo fatto fatica in attacco e non abbiamo sfruttato le occasioni per chiudere il terzo parziale. Sappiamo che abbiamo fatto delle partite di medio livello, ma abbiamo anche dimostrato che se giochiamo come sappiamo gli altri devono stare attenti. Nonostante questa considerazione, anche noi abbiamo da imparare perché eravamo sopra 2-0".

Infine coach Blengini (nella foto): "Testa a testa in classifica e durante la partita, anche se con un andamento sulle montagne russe. Loro sono una squadra di volontà, con tante risorse, soprattutto una bella qualità al servizio, non solo nella potenza ma anche nella creatività e variazione. Sono cresciuti molto con l’ingresso di Kaziyski, giocatore che nel terzo e nel quarto set, con due turni di battuta, ci ha messo in difficoltà. Ci siamo un po’ disuniti, ma fortunatamente poi siamo riusciti a ricompattarci, abbiamo iniziato il tie-break con lo spirito giusto e abbiamo portato a casa la partita. Abbiamo difeso diversi palloni difficili, questo è fondamentale per fare un upgrade e giocare per i primi posti".

An.sc.