Blitz degli sciacalli, proseguono le indagini

di Lucia Gentili

Procedono le indagini da parte dei carabinieri di Tolentino, in seguito al blitz nelle case popolari inagibili, e quindi disabitate, di via Proietti. La visita di sciacalli e vandali era stata segnatala da una residente, Annamaria Gentili. O meglio, ex residente, in quanto le famiglie che abitavano nella palazzina di proprietà dell’Erap sono state costrette ad uscire dalle scosse dell’ottobre 2016.

La Gentili e altre persone sono rientrate mercoledì, accompagnate dai vigili del fuoco, durante il sopralluogo dei carabinieri, per fare la conta dei danni. Uno scenario fatto di porte sfondate con picconi e altri attrezzi, mobili e tv distrutti o smontati, stanze messe a soqquadro, masserizie rovinate. "Di fronte a tanto scempio – ha detto l’assessore alla ricostruzione Flavia Giombetti – non ci sono parole. Lo sciacallo è peggio del ladro, perché si approfitta di rubare quel poco che resta dopo una disgrazia, dove più della sofferenza e il dolore è difficile trovare. Consapevole che, purtroppo, questa non è l’unica situazione a cui si è assistito, l’amministrazione continua ad essere vicina alle famiglie colpite, sicura che le forze dell’ordine effettueranno i dovuti controlli. Con l’Erap la prossima settimana avremo un incontro per la visione del progetto che concerne l’immobile". Non è la prima volta che gli alloggi popolari sono visitati dagli sciacalli e da sei anni gli inquilini aspettano di conoscere nel dettaglio il futuro dell’edificio, quando sarà abbattuto e ricostruito; l’Erap ha promesso che entro gennaio convocherà i cittadini per condividere il percorso da portare avanti. "È necessario accelerare, anche per una questione di sicurezza – interviene un altro residente, Claudio Migliorelli, che questa volta è stato ’graziato’,ma è finito nel mirino degli sciacalli in passato –. In una casa sono trovati persino dei bisogni. Chi ci dice che non torneranno? Chi ci ripagherà i mobili, rovinati o dai malviventi o dall’umidità e dal tempo che passa?"