Blitz dei carabinieri in un ristorante cinese: multa di 20mila euro

Ristorante cinese chiuso dai carabinieri a Matelica, dopo un blitz messo in atto nei giorni scorsi. I militari della stazione matelicese, con i colleghi del Nucleo ispettorato del lavoro, hanno fatto un controllo mirato sul rispetto delle norme a tutela della salute dei lavoratori. Nel ristorante sono emerse irregolarità in merito alla formazione antinfortunistica del personale in servizio. Per questo la titolare, una cinese 35enne, è stata denunciata alla procura. Inoltre il locale è stato chiuso e sanzionato con una multa di 20mila euro. Controlli analoghi saranno svolti anche nei prossimi giorni, per garantire il rispetto delle norme a tutela dei lavoratori e anche per impedire la concorrenza sleale.