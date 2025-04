Blitz dei carabinieri nel cantiere, multa e denunce alla ditta

Spuntano irregolarità in un cantiere di Petriolo e, per il titolare, scattano una denuncia e una multa da 9mila euro. I carabinieri del comando stazione di Mogliano, insieme con militari del Nucleo ispettorato del lavoro, hanno controllato un’impresa edile impegnata nei lavori di ristrutturazione interna ed esterna nel centro di Petriolo. Il socio della ditta, con sede legale in Corridonia, a conclusione dell’attività ispettiva, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per "non avere adottato le adeguate impalcature/ponteggi o idonee opere provvisionali e comunque senza prendere le dovute precauzioni atte ad eliminare il pericolo di caduta di persone e/o di cose previste per i lavori in quota". Per la violazione di legge, l’impresa ha ricevuto una sanzione di 9.112,57 con la prescrizione a regolarizzare lo stato dei luoghi. Continua il giro di vite dell’Arma nei cantieri post-sisma.