Blitz dei ladri nell’ufficio postale. La cassaforte resiste, bottino magro

Tanta fatica per pochi spiccioli. Sono quasi andati in bianco i ladri che nelle prime ore di ieri hanno preso di mira l’ufficio di Poste Italiane della frazione Villa Strada di Cingoli, situato su un lato di via Rossini, la principale arteria della popolosa borgata. I malviventi sarebbero entrati in azione verso le tre, iniziando la loro incursione su un lato posteriore dell’edificio: scavalcato un cancello antistante all’ufficio, si sono diretti verso una finestra sbarrata da un’inferriata che hanno tranciato con un attrezzo, e, vinta la resistenza dell’infisso, sono penetrati nell’interno del locale.

Sembra che abbiano cercato di forzare la cassaforte che comunque sarebbe rimasta chiusa in quanto l’apertura è temporizzata fino alle 8 di stamattina. Allora i malfattori si sono dati da fare rovistando un po’ dovunque, finché hanno rinvenuto la cassettina contenente il denaro in moneta, appropriandosi di tutti gli spiccioli, neanche un centinaio di euro. Sarebbero stati costretti a darsi alla fuga da rumori sospetti provenienti dall’esterno, forse da auto in transito. Però nessuno si è accorto di niente fino a poco prima delle 10 del mattino, quando un residente, recandosi nel proprio orto retrostante all’edificio postale, ha notato che l’inferriata era stata troncata e che la finestra era aperta. Dato l’allarme, sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri che, con i funzionari di Poste Italiane giunti da Macerata, hanno effettuato accertamenti e riscontri. La cassaforte sarebbe stata risultata priva di effrazioni, comunque solo dopo che sarà aperta si potrà verificare l’effettiva integrità del forziere e del denaro in esso eventualmente riposto.