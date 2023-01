Blitz dei Nas nelle case di riposo: 27 sanzioni per irregolarità

Operazione dei carabinieri del Nas in 27 case di riposo, Rsa e strutture collegate delle Marche: la metà presentava delle irregolarità. L’intervento della sezione speciale dell’Arma è avvenuta in concomitanza del periodo delle festività natalizie e ha riguardato tutto lo stivale. Complessivamente in Italia sono stati effettuati controlli nei confronti di oltre 600 strutture di cui appunto 27 nelle Marche. Di queste ben 8 sono state sottoposte ad analisi approfondita nel territorio provinciale di Ancona, altrettante nel Maceratese, 6 in provincia di Pesaro-Urbino, 4 nel Fermano e appena una nell’Ascolano. Come accennato in precedenza, circa la metà di queste strutture ricettive dedicate alle persone anziane hanno presentato irregolarità dopo i controlli dei carabinieri del nucleo antisofisticazione. Nello specifico, sono state riscontrate inadeguatezze igienico-sanitarie e anche strutturali. Problemi e limiti per la cui risoluzione gli inquirenti hanno subito informato le autorità sanitarie e amministrative competenti. Complessivamente i verbali redatti dai carabinieri del Nas delle Marche hanno portato a elevare sanzioni pecuniarie per 3mila euro. Irregolarità importanti, ma non gravissime visto che nessuna delle strutture sottoposte a controllo sono state chiuse. In Italia, nel corso delle oltre 600 perquisizioni, 6 strutture hanno evidenziato problematiche molto serie, tali da richiedere l’immediata cessazione dell’attività. In un paio di casi si trattava di strutture addirittura abusive o ridotte in condizioni igienico sanitarie terribili.