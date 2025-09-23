Blitz del ministro Locatelli: "Disabilità, riforma epocale"

"Questa epocale riforma della disabilità semplifica e forma operatori sociali, sanitari e del terzo settore. Col decreto 62 obblighiamo le istituzioni a cooperare, a dare una risposta unica e condivisa. Superiamo la frammentazione". Il ministro delle disabilità Alessandra Locatelli ha visitato l’Anffas a Macerata e presentato la sperimentazione che semplificherà la burocrazia e riconoscerà l’invalidità civile per le persone diversamente abili. "Ci sarà un’unica commissione e un unico certificato – ha spiegato Locatelli –, è una sfida difficile, faticosa per l’Inps, per i Comuni e per gli ambiti territoriali, per le persone con disabilità e le loro famiglie. Non ci si può arrendere, il mondo è cambiato, abbiamo norme che indicano la strada. Al primo posto devono esserci le persone. Dobbiamo svecchiare i sistemi; nelle pratiche, in Italia, c’è troppa ruggine".

Nel pomeriggio di ieri nella sede Anffas, dopo le testimonianze di associazioni e famiglie, la sperimentazione che partirà a Macerata il 30 settembre è stata presentata dal ministro Locatelli e da Anna Menghi, che da sempre è in prima linea sul tema della disabilità. "Cambiamo passo in termini di abbattimento della burocrazia, con l’accertamento di base che diventa il progetto di vita – ha spiegato la consigliera regionale uscente, candidata per una conferma con la Lega –. La domanda sarà unica, come il certificato e l’ente accertatore. La persona con disabilità ha diritto ad avere integrazione scolastica e lavorativa, a esprimere il proprio talento e ha diritto alla felicità. Serve un grande gioco di squadra". Marco Scarponi, presidente dell’Anffas, ha raccontato che "siamo un attore principale di questa novità, tra coloro che hanno stimolato l’ingresso della nostra provincia nella sperimentazione. Da sempre portiamo avanti il progetto di vita, che deve essere gestito adeguatamente. Macerata è tra le 11 province in cui il progetto partirà a settembre, con il coordinamento di tutti gli uffici". Marco Mancini, direttore territoriale dell’Inps, ha spiegato che "la sperimentazione è pronta. Tre commissioni, composte da medici e operatori sociali, saranno a Macerata, e una a Camerino. Facciamo la nostra parte per migliorare la nostra vita e quella degli altri".