Blitz della polizia locale: sgomberato il Convitto

Un’operazione di controllo, sgombero e bonifica del Convitto è stata messa a segno ieri mattina, dagli agenti della polizia locale, in totale 20, guidati dal comandante Danilo Doria, in collaborazione con i vigili del fuoco. All’operazione hanno partecipato anche altri operatori del Comune, dodici operai e un coordinatore. Presente sul posto anche un’ambulanza della Croce Rossa chiamata preventivamente per far fronte ad eventuali casi di necessità.

L’intervento si è reso necessario in seguito ad alcune segnalazioni di residenti, effettuate anche attraverso video, che denunciavano la presenza abusiva di persone all’interno dell’immobile di piazza Marconi, in modo particolare di giovani compresi nella fascia d’età tra 16 e 20 anni.

Gli agenti hanno proceduto al controllo di tutti e quattro i piani dell’edificio, risultato in quel momento privo di persone, individuando però, in particolare nel seminterrato, chiari segnali di occupazione abusiva.

Dopo la perlustrazione si è provveduto allo sgombero e alla messa in sicurezza dell’intero immobile provvedendo a sbarrare tutti gli accessi possibili ed evitare così eventuali future intrusioni.

"Abbiamo dato seguito alle segnalazioni dei cittadini che sono sempre preziose. La zona era già monitorata e continueremo a tenerla sotto controllo per assicurarci che l’edificio rimanga in condizioni di sicurezza – ha spiegato l’assessore alla sicurezza Paolo Renna –. L’operazione si è svolta in tranquillità ed è stata frutto di un lavoro sinergico. Agli agenti e a tutti coloro che vi hanno preso parte va il ringraziamento dell’amministrazione comunale per l’impegno a garanzia della sicurezza della cittadinanza. L’attenzione al tema della sicurezza è una delle nostre priorità ed è sempre massima".

Sempre ieri mattina la polizia locale, su segnalazione del proprietario, ha provveduto allo sgombero e alla messa in sicurezza di un locale del centro storico, una cantina, occupato abusivamente da una persona a cui è stata notificata la relativa ordinanza.