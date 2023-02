Blitz di Carnevale: maxi sequestro di maschere, trovati 15 grammi di droga

Operazione "Carnevale sicuro", la Guardia di finanza di Civitanova sequestra 200 articoli potenzialmente pericolosi per la salute e 15 grammi di stupefacenti, tra cocaina, hashish e marijuana. Sette le persone segnalate alla Prefettura di Macerata, di età compresa tra i 20 e i 27 anni. Sono i risultati arrivati nell’ambito dei controlli predisposti in concomitanza con i festeggiamenti del Carnevale. Le Fiamme gialle della Compagnia di Civitanova, diretta dal comandante Tiziano Padua, hanno messo in campo diverse pattuglie e con esse anche l’unità cinofila antidroga e hanno presidiato le principali strade di accesso alla città, le aree adiacenti ai locali notturni e verificato, in numerosi punti vendita, il rispetto degli standard di sicurezza in relazione agli articoli carnevaleschi messi in vendita. Sottoposti a sequestro amministrativo, in un ipermercato, circa duecento articoli, tra costumi, accessori e maschere di Carnevale, tutti sprovvisti della prescritta marcatura Ce, che attesta la conformità della merce alle norme nazionali e comunitarie. Il titolare dell’attività, di nazionalità cinese, è stato segnalato alla Camera di Commercio di Macerata e rischia una sanzione fino a un massimo di 30.000 euro.

Nell’ambito dell’operazione sono stati eseguiti anche numerosi controlli a veicoli e a persone e il fiuto del cane antidroga è stato determinante per scovare e sequestrare sostanze stupefacenti tra cocaina, hashish e marijuana. Sette le persone, di età compresa tra i venti e i ventisette anni, residenti nel maceratese e nell’anconetano, segnalate alle Prefetture competenti come assuntori di stupefacenti per l’adozione dei provvedimenti amministrativi. In un caso si è proceduto pure al ritiro della patente di guida.

Lorena Cellini