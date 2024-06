Blitz in casa a borgo San Giuliano. Trovata droga pronta per lo spaccio

Seguono un uomo sospetto, arrivano in un appartamento a borgo San Giuliano e trovano 23 grammi di hashish: per questo motivo è stato denunciato un 26enne gambiano. L’attività è stata eseguita mercoledì mattina dai poliziotti della Squadra Mobile. Gli agenti stavano seguendo un uomo già noto alle forze dell’ordine.

Si tratta di un italiano di origini magrebine che, dopo aver girovagato a piedi per le vie del centro senza avere in apparenza una meta precisa, era entrato in un’abitazione di borgo San Giuliano.

A quel punto anche i poliziotti sono entrati nell’appartamento dove, oltre all’uomo che stavano seguendo, hanno trovato anche altri tre extracomunitari, tutti di origine gambiana, gravati da precedenti di polizia anche per reati che riguardano il traffico di sostanze stupefacenti. Tutti e quattro sono stati sottoposti a perquisizione e uno di loro, un 26enne gambiano, è stato trovato in possesso di 23 grammi di hashish già suddivisi in dosi che erano pronte per lo spaccio. Per questo motivo, dopo le formalità di rito, è stato denunciato a piede libero alla Procura di Macerata per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Tutti e tre gli extracomunitari sono risultati in regola con le norme riguardanti il soggiorno in Italia. I controlli delle forze dell’ordine, per arginare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti su tutto il territorio della provincia, vanno avanti senza sosta.

Benedetta Lombo