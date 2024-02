Blitz nei negozi. Sequestrata merce illegale

Operazione dei finanzieri di Civitanova, in due attività commerciali e sequestrati circa 1.600 articoli pericolosi perché privi dei requisiti minimi necessari per la vendita al pubblico. Segnalati alla Camera di commercio i titolari degli esercizi commerciali. Le fiamme gialle hanno agito nell’ambito di uno specifico servizio predisposto dal Comando provinciale su tutto il territorio maceratese, finalizzato alla prevenzione e alla repressione dell’abusivismo commerciale e della sicurezza dei prodotti, a tutela dei consumatori.

Controlli che hanno già consentito i sequestri di oltre 5.000 articoli di vario genere (prodotti tessili per l’arredo della casa, articoli di cancelleria e capi di abbigliamento) e di circa 450 cosmetici e articoli per la cura della persona da parte della Tenenza di Camerino e del gruppo di Macerata, blitz condotti il 26 gennaio e il 12 febbraio scorsi, in concomitanza con le feste di Carnevale e San Valentino. Le attività di polizia economico–finanziaria delle fiamme gialle sono state orientate, principalmente, a verificare il corretto assolvimento delle prescrizioni imposte dalla normativa di settore, in ordine alle informazioni minime da indicare sulla merce esposta sulle scaffalature per la vendita, allo scopo di garantire all’acquirente una scelta consapevole e l’utilizzo del prodotto in sicurezza. Norme violate nei due store di Civitanova.

Nel corso dei controlli sono stati sequestrati circa 1.600 articoli destinati alla vendita, in particolare maschere, indumenti, giocattoli e kit per travestimenti. Era tutta merce priva delle informazioni minime, in lingua italiana, previste dal ‘Codice del Consumo’ e tra queste i materiali impiegati, i metodi di lavorazione, le istruzioni, le precauzioni e la destinazione d’uso. Irregolarità per le quali i titolari degli esercizi commerciali sono stati segnalati alla competente Camera di commercio per l’adozione dei conseguenti provvedimenti sotto il profilo amministrativo.

Le ispezioni si inquadrano nell’azione condotta dalla guardia di finanza a tutela della salute dei consumatori per contrastare la diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza, un’attività fondamentale per garantire una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo dove gli operatori economici onesti possano beneficiare di condizioni eque di concorrenza.