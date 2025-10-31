Blitz nel cantiere, multate le imprese edili

Un cantiere impegnato nella ricostruzione post-sisma a Tolentino è finito sotto la lente dei carabinieri della Compagnia di Tolentino e del Nucleo ispettorato del lavoro di Macerata. Il risultato: tre denunce e multe per oltre 31mila euro.

Nei giorni scorsi i militari, diretti dal maggiore Giulia Maggi e dal maresciallo capo Martino Di Biase, hanno svolto un servizio a largo raggio, con particolare attenzione alla prevenzione dei rischi per i lavoratori. A seguito dell’ispezione, sono state denunciate alla procura tre persone per violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Si tratta di un imprenditore albanese, legale rappresentante di una ditta di Ancona, per non aver redatto il piano operativo di sicurezza e per non aver esibito il piano del ponteggio. Poi il responsabile di una ditta locale, poiché come datore di lavoro non aveva provveduto a garantire la viabilità sul cantiere, a effettuare l’installazione di opere provvisionali idonee e la rimozione del materiale di risulta dalle impalcature. Infine il terzo denunciato è un libero professionista del posto, coordinatore in fase di esecuzione dei lavori, per non aver provveduto a verificare le condizioni di sicurezza del cantiere. Per gli imprenditori e il libero professionista sono scattate multe per un totale di 31.183 euro.

La cospicua presenza di personale di forze dell’ordine in giro, nel centro cittadino, è stata notata da parecchie persone.

Nel medesimo contesto i carabinieri, in collaborazione con la polizia locale, hanno anche effettuato controlli in materia urbanistico-edilizia, con particolare riguardo alla verifica della destinazione d’uso dei locali.

Al termine degli accertamenti, una donna ha ricevuto una sanzione di 500 euro per aver omesso la comunicazione obbligatoria di ospitalità dopo aver accolto un cittadino egiziano all’interno del proprio garage.

Alla luce di quest’ultimo episodio, i carabinieri ricordano che chiunque dia ospitalità, a qualsiasi titolo, a un cittadino straniero è tenuto a darne comunicazione scritta all’autorità locale di pubblica sicurezza entro 48 ore dalla concessione dell’immobile.

Continueranno ancora, da parte dell’Arma attraverso il nucleo specializzato in questa materia, le azioni di controllo e prevenzione a tutela della sicurezza dei lavoratori, della legalità nel settore edilizio e del rispetto delle normative vigenti.

Lucia Gentili