Blitz nel cantiere, sospesa l’attività

Controlli in un cantiere edile della ricostruzione post terremoto, denunciati i rappresentanti legali di due ditte. Sanzioni per 6mila euro e attività sospesa.

È il bilancio di un controllo che hanno eseguito, nei giorni scorsi, i carabinieri della Compagnia di Camerino in collaborazione con il Nucleo Ispettorato del lavoro di Macerata. Nel mirino dei controlli è finito un cantiere edile per la ricostruzione post-sisma, che si trova nel comune di Pieve Torina. L’obiettivo delle verifiche, che vengono svolte periodicamente dai militari, era verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e la tutela dell’ambiente, con una particolare attenzione alla prevenzione di eventuali rischi per i lavoratori.

Dopo l’ispezione nel cantiere i carabinieri, guidati dal capitano Angelo Faraca e dal maresciallo Martino Di Biase hanno denunciato i rappresentanti legali delle due ditte esecutrici dei lavori per gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, con il conseguente provvedimento di sospensione dell’attività del cantiere, e di misure di sicurezza per prevenire cadute accidentali durante i lavori. Al termine dei controlli sono state comminate ammende per un totale di 6mila euro. La sospensione sarà revocata quando il cantiere risulterà a norma con le prescrizioni.

Ispezioni analoghe saranno svolte ancora da parte dell’Arma.

Chiara Marinelli