Blitz nel tomaificio, minorenne tra i lavoratori

di Paola Pagnanelli

Sporco e malandato, un casolare di campagna era diventato un tomaificio. Alle macchine da lavoro c’era persino una minorenne. Lo hanno scoperto il personale dell’ufficio stranieri della Questura e i carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro e della stazione di Mogliano, con un blitz messo a segno nei giorni scorsi. Il casolare, in una zona isolata di Mogliano, risultava intestato a una cinese in regola con le norme sul soggiorno in Italia, ma era di fatto gestito da un’altra connazionale, anche in regola con i documenti. Poco in regola invece erano le condizioni dell’opificio, soprattutto in materia di sicurezza. I due vani usati per l’attività di produzione delle tomaie per le scarpe non avevano il documento di valutazione dei rischi e non c’era il piano di evacuazione. Inoltre i titolari non avevano provveduto a eseguire l’informazione e la formazione dei lavoratori, non era stata garantita la sorveglianza sanitaria per i lavoratori, non era stato nominato alcun medico competente, e per finire i locali si presentavano insalubri e in mediocre condizioni igienico sanitarie. Come se non bastasse, le due titolari saranno denunciate alla procura per i minori anche per aver adibito al lavoro una minorenne, non impiegabile. Nel tomaificio sono stati identificati undici cinesi, che erano impegnati al lavoro senza alcuna tutela per la loro sicurezza e salute. Al termine della verifica, considerate le gravi violazioni in materia di sicurezza e l’impiego di manodopera irregolare, è stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale e sono state comminate sanzioni per un importo di circa 130mila euro. Il controllo è stato messo in atto grazie all’incrocio di informazioni tra ufficio stranieri e carabinieri del Nil, allo scopo di garantire il rispetto delle norme in materia di lavoro e sicurezza, a tutela dei dipendenti e della regolarità del mercato, danneggiato dalla concorrenza sleale di chi abbatte i costi di produzione ignorando tutti gli oneri imposti dalla legge. Ulteriori verifiche saranno effettuate anche nei prossimi giorni su tutto il territorio provinciale.