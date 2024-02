Blitz nell’area container: pestati quattro operai della ricostruzione

Muccia (Macerata), 16 febbraio 2024 – Pestaggio nei container che ospitano gli operai della ricostruzione: in quattro all’ospedale con prognosi tra i sette e i 25 giorni. E’ stata una notte di San Valentino movimentata quella trascorsa a Muccia dove i carabinieri della stazione di Serravalle (con l’aiuto delle altre pattuglie della Compagnia di Camerino) sono intervenuti per sedare una violenta aggressione da parte di quattro operai moldavi in danno dei loro colleghi rumeni.

Da quanto ricostruito dai militari, attorno alle 23 nei pressi di piazza Ghisone, all’interno dei container che ospitano gli operai che partecipano alla ricostruzione post sisma, i moldavi hanno fatto irruzione poiché – a loro dire - infastiditi dai rumeni intenti a giocare a carte e a parlare a voce alta. Dalle parole si è passati rapidamente ai fatti e gli aggressori, di età compresa tra i 20 e i 55 anni, hanno colpito ripetutamente i rumeni, portati poi in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Camerino.

Per i quattro rumeni, di età compresa tra i 25 e i 46 anni, prognosi variabili da sette a 25 giorni. Provvidenziale il tempestivo intervento dei carabinieri che hanno costretto i moldavi alla fuga. Le successive indagini hanno consentito di individuare i responsabili e ricostruire la dinamica dei fatti nonostante la ritrosia dei protagonisti.