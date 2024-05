Blitz nelle discoteche: trovati lavoratori in nero

Dietro la movida, lavoro in nero e contributi non pagati. È quanto emerso da una operazione della guardia di finanza di Civitanova dopo una indagine su una società attiva nel settore delle discoteche e sale da ballo. Il bilancio è d 15 lavoratori irregolari e di contributi non versati per una somma di 22.000 euro. Nei guai sono finiti in due: il rappresentante legale della società controllata e l’amministratore di fatto della stessa, individuato sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori dipendenti. All’esito delle indagini, sono stati entrambi segnalati all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Macerata.

I Finanzieri della Compagnia di Civitanova, nell’ambito del monitoraggio sulle imprese attive nella provincia di Macerata e finalizzato al contrasto del lavoro sommerso e dell’evasione contributiva, hanno approfondito la posizione di una società, connotata da rilevanti indici di pericolosità fiscale che sarebbero risultati dai controlli effettuati attraverso l’incrocio delle evidenze emerse dalla consultazione delle banche dati in uso al Corpo delle fiamme gialle. Le indagini, avviate autonomamente dalla finanza e successivamente proseguite in collaborazione con la Direzione Regionale dell’Inps di Ancona, hanno permesso di rilevare, in seno alla società, l’impiego di quindici lavoratori non regolarmente assunti e l’omesso versamento dei previsti contributi per oltre 22.000 euro, con la conseguente irrogazione delle relative sanzioni. L’operazione di servizio si inserisce nell’ambito dell’attività di contrasto dei comportamenti illegali sul fronte del lavoro nero e irregolare, una piaga per l’intero sistema economico, perché sottrae risorse all’erario, mina gli interessi dei lavoratori, spesso sfruttati, e consente una competizione sleale con le imprese oneste.

Lorena Cellini