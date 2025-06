Blitz tra le bancarelle. Maxi multa a un abusivo

Blitz interforze al mercato del sabato: sequestro e maxi sanzione a un venditore abusivo di generi alimentari. Operazione congiunta, ieri, al mercato, dove le forze dell’ordine hanno condotto un controllo volto alla tutela della legalità commerciale e della sicurezza alimentare. L’attività ha visto impegnati il Nucleo antisofisticazione e sanità (Nas) dei carabinieri di Ancona, il servizio igiene degli alimenti di origine animale (Siaoa) dell’Ast di Macerata e gli agenti della polizia locale, in un’azione coordinata che ha interessato l’area di piazza Gramsci. Nel corso dei controlli è stato individuato un operatore abusivo, un 58enne originario della Campania, che vendeva prodotti alimentari senza autorizzazione in uno spazio adiacente ad altro regolare. Gli accertamenti hanno permesso di appurare che l’uomo non disponeva né della concessione per l’occupazione del posteggio, né di autorizzazione per la vendita itinerante.

Dunque gli agenti della polizia locale del nucleo operativo tutela del consumatore hanno contestato al soggetto una sanzione amministrativa pari a 5.000 euro per esercizio abusivo dell’attività commerciale in violazione della normativa regionale sul commercio. Contestualmente, è stato eseguito il sequestro dell’intera merce posta in vendita e delle attrezzature utilizzate, che verranno successivamente confiscate. Il personale del Siaoa ha inoltre riscontrato carenze in materia di sicurezza alimentare, con particolare riferimento alla tracciabilità degli alimenti, fondamentale per garantire la provenienza e la salubrità dei prodotti. Anche su questo fronte sono state avviate le procedure sanzionatorie previste dalla normativa igienico-sanitaria. Parallelamente, il Nas dei carabinieri ha avviato approfondimenti specifici in ordine a possibili ulteriori violazioni di specifica competenza. "L’intervento conferma l’impegno di tutte le istituzioni nel contrastare l’abusivismo commerciale e nel garantire standard elevati di sicurezza alimentare e tutela del consumatore – ha commentato il comandante della polizia locale, Cristian Lupidi –. I controlli proseguiranno con regolarità, soprattutto nelle aree mercatali".

Chiara Marinelli