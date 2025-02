Bloccata la banda delle tabaccherie. In auto torce e attrezzi da scasso

Tentano il furto alla tabaccheria Sara, bloccati e arrestati tre uomini. Si tratta di Helmi Chriti, 32 anni, di origini tunisine, Salvatore Lombardi, 46 anni, e Mimmo Mastropasqua, 27 anni. Tutti e tre residenti a Barletta. L’operazione, che ha visto impegnati carabinieri e polizia, è avvenuta l’altra notte, intorno alle 3.15, quando i tre uomini hanno tentato di fare irruzione per l’ennesima volta all’interno della tabaccheria Sara, in via Vasco De Gama, nel quartiere di San Gabriele. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri della Compagnia di Civitanova, guidati dal capitano Angelo Chiantese, e la volante del commissariato di polizia, diretto dal commissario capo Riccardo Zenobi. I tre, ancora intenti a danneggiare la porta di ingresso con un piede di porco, sono scappati via. Dopo aver abbandonato l’arnese da scasso, ognuno ha preso una strada diversa. Subito sono scattate le ricerche e gli agenti della Volante sono riusciti a rintracciare e bloccare uno dei tre. I carabinieri, ancora nei pressi della tabaccheria, hanno notato uno un secondo soggetto, appartenente alla banda, rintracciato all’interno di un’auto presa a noleggio, all’interno della quale è stata rinvenuta attrezzatura professionale da scasso, tra cui una smerigliatrice, un piede di porco, tronchesi e torce.

Pochi minuti dopo agenti in borghese del commissariato di polizia sono riusciti a rintracciare nei pressi della stazione ferroviaria il terzo e ultimo della banda, che stava cercando di dileguarsi prendendo il primo treno utile diretto in Puglia. Tutti e tre, già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sono stati arrestati per tentato furto aggravato e porto ingiustificato di arnesi.

Ieri pomeriggio, si è tenuta l’udienza di convalida dell’arresto davanti al giudice Domenico Potetti del tribunale di Macerata. Tutti e tre, assistiti dagli avvocati Marco Zallocco (ieri sostituito dal collega Rossano Romagnoli), Claudio Acquaroli ed Elena Abu Shark, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere alle domande del pubblico minstero Francesca D’Arienzo. Alla fine il giudice ha disposto per i tre l’obbligo di firma due volte al giorno nella caserma dei carabinieri di Barletta. Ai tre poi è stato notificato il foglio di via da Civitanova per tre anni. L’udienza è stata rinviata al tre marzo, per concludere il processo. Ma le indagini proseguono.