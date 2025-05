"Bloccata l’ennesima colata di cemento"

Alleanza Verdi e Sinistra e Sabrina De Padova esultano per la bocciatura della delibera Simonetti. "L’opposizione è compatta contro il cresci, consuma e crepa, contro la cementificazione e i capricci di un privato", scrive il partito in una nota, ricordando che "il sit in dello scorso gennaio a Piediripa ci aveva visto uniti sul tema. Il progetto, inoltre, avrebbe messo sotto scacco una mobilità, quella di Piediripa, già assediata da un traffico incessante. La questione ha compattato anche il fronte giovanile – sottolineano Sandro Bisonni e Leonardo Piergentili –. Un’alternativa progressista a questa destra è possibile. Ed è possibile costruirla rimettendo al centro l’ambiente, le persone e la questione sociale. Noi ci siamo".

Sabrina De Padova, in consiglio comunale con il gruppo misto dopo essere uscita dalla maggioranza, scrive che "questa bocciatura non è solo una decisione amministrativa, è un atto politico e civico di responsabilità a tutela del territorio, del commercio locale, della qualità della vita e dell’ambiente. È la dimostrazione che un’altra idea di sviluppo è possibile, e che la voce di chi difende il bene comune può ancora farsi sentire. Abbiamo detto no a un nuovo scempio urbanistico, no al consumo di suolo, no all’ennesimo colpo al commercio di prossimità. Abbiamo detto sì alla tutela ambientale, alla dignità dei quartieri, a un modello di sviluppo più giusto e sostenibile. La nostra battaglia non si ferma qui. Continuerò, con coerenza e determinazione, a difendere la città e i suoi cittadini da scelte sbagliate, calate dall’alto e prive di visione", chiude la De Padova.

La consigliera racconta poi che "mentre mi recavo in aula per votare, un assessore mi ha comunicato che per il mio precedente intervento critico contro il progetto del centro commerciale potrei essere querelata. Ma non saranno le minacce a fermarmi".