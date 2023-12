Bloccati i versamenti con sistema PagoPa

A causa di un malfunzionamento del sistema di contabilità della Provincia, sono inaccessibili le bacheche esterne e non è possibile effettuare pagamenti con il sistema PagoPa. Per le sole somme di prossima scadenza, però, l’Ente consente eccezionalmente di effettuare tali pagamenti direttamente sul seguente conto di Tesoreria, indicando nella causale anche la dicitura "mancato funzionamento PagoPa". Il conto di tesoreria IT91L0623013400000015018786, codice BICSWIFT: CRPPIT2P595. Resta valida comunque la modalità, per i cittadini impossibilitati all’uso dello strumento telematico, di farsi generare, dal servizio provinciale di competenza, un bollettino cartaceo di pagamento da utilizzare per il pagamento bancario.