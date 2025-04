Bloccato alla partenza. Autista del pullman positivo all’alcoltest, salta la gita scolastica

Pronte a partire per una gita in Abruzzo, tre seconde classi della scuola media "Annibal Caro" di Civitanova sono state fermate prima di salire sul pullman dall’arrivo dei carabinieri, che alle sette di ieri sono intervenuti in via Nelson Mandela, davanti all’istituto dove si erano radunati studenti e famiglie. Tutto rinviato perché l’autista è risultato positivo al test dell’etilometro. I valori registrati dall’esame si sono attestati su 0,1 grammi per litro: la legge prevede il divieto di mettersi alla guida con risultati superiori a 0,5 g/l, ma in caso di mezzi pubblici l’obbligo è di essere a zero. Lo sforamento (lieve) è stato confermato anche dalle prove di alcoltest effettuate in successione. Sconcertati i genitori presenti e sconcertato soprattutto l’autista, un uomo di mezza età che a più riprese ha garantito di non aver assolutamente toccato una goccia di alcol, che aveva sempre dato garanzia di affidabilità e professionalità e che avrà la possibilità di contestare eventualmente gli esiti del test se, come da lui ipotizzato, qualcosa possa essere intervenuto ad alterare gli esiti della prova.

Avrebbe dovuto condurre un pullman a due piani, da 75 posti, dentro cui si sarebbero accomodati gli studenti e i loro insegnanti accompagnatori, diretti a L’Aquila e alle grotte carsiche di Stiffe. Una gita che la scuola ha comunque tentato di non annullare, cercando di reperire un autista sostituto ma, considerando il poco tempo per trovare qualcuno disponibile, l’escursione è stata alla fine annullata, anche perché i controlli si sono estesi alle condizioni del mezzo e lo stato degli pneumatici non ha superato l’esame. I carabinieri hanno elevato la sanzione amministrativa per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche al conducente dell’autobus e una sanzione amministrativa è stata contestata pure alla agenzia viaggi proprietaria del mezzo, a seguito dell’eccessiva usura degli pneumatici. L’intervento della pattuglia del Nucleo Radiomobile della caserma di Civitanova rientra nell’ambito dei controlli finalizzati alla verifica della regolarità documentale e tecnica degli autobus impiegati nei viaggi organizzati per le gite degli istituti scolastici e che sono anche mirati a verificare il possesso dei requisiti da parte dei conducenti dei pullman. Allo scopo di garantire la sicurezza e l’incolumità degli studenti e degli accompagnatori, gli accertamenti saranno estesi dall’Arma a tutti i Comuni della provincia.