Bloccato dopo il furto di un motorino: foglio di via per un 49enne

In sella ad uno scooter rubato fugge dopo aver visto la polizia, foglio di via per un 49enne di Appignano. Immediata la risposta del Questore di Ancona che ha emesso il F. V. O. nei confronti dell’uomo di 49 anni, residente nella provincia di Macerata, arrestato l’altro ieri dagli agenti delle Squadre Volanti per furto aggravato di un motociclo. L’uomo, nel corso di un controllo, era stato colto nella flagranza dopo il furto di un motociclo, rubato davanti ad un’officina dove era stato parcheggiato dalla proprietaria per una manutenzione. Secondo quanto è stato ricostruito, il 49enne, dopo aver rotto con un cacciavite, rinvenuto all’interno del suo borsello, il nottolino di avviamento del ciclomotore è salito in sella al mezzo, allontanandosi. Alla vista della macchina della polizia, l’uomo dopo aver fatto inversione si era dato alla fuga, ma era stato immediatamente bloccato e arrestato. Il questore, a seguito di istruttoria, ha subito firmato il provvedimento del foglio di via obbligatorio a carico del 49enne, alla luce dei numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio a suo carico, nonché le continue frequentazioni di persone già note alle forze dell’ordine. Con la misura di prevenzione, notificatagli al termine dell’udienza di convalida dell’arresto, in sede di direttissima, davanti al giudice, l’uomo non potrà più accedere al capoluogo dorico, senza la preventiva autorizzazione, per un tre anni.