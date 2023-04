Blocco di cemento per sfondare la porta In fuga con i cellulari

Armati di un blocco di cemento, hanno sfondato la porta del negozio Euronics e hanno fatto man bassa di cellulari. È successo 40 minuti dopo la mezzanotte, nella notte tra venerdì e sabato, al negozio di Trodica di Morrovalle. Il furto è stato interamente ripreso dalle telecamere di sicurezza. Le immagini mostrano quattro uomini a volto coperto e vestiti di scuro, che arrivano davanti alla porta e utilizzano un grosso blocco di cemento per riuscire a sfondarla. Il negozio ha il sistema di allarme, che si è subito attivato. Ma i quattro hanno impiegato pochi minuti per entrare e andare diretti verso il loro obiettivo, i telefoni cellulari. Ne hanno arraffato un bel numero e poi sono scappati via di corsa, prima che i carabinieri potessero arrivare e sorprenderli ancora in zona. Le pattuglie sono immediatamente partite per Trodica, ma una volta giunte lì non hanno potuto fare altro che constatare quanto appena accaduto. Le telecamere mostrano anche l’auto usata dalla banda, un’Alfa Romeo grigia, e da questo elemento ora potrebbero partire le indagini. Potrebbe trattarsi anche di una vettura rubata proprio per il furto, come spesso avviene, ma anche su questo gli accertamenti sono appena iniziati. Al momento non si conosce ancora il valore della refurtiva, in attesa che la proprietà del negozio faccia la denuncia formale.