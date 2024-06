Blogger e dj. Ecco lo spot per l’estate

Ridono, scherzano e girano per Civitanova come un normale gruppo di amici, ma sono gli attori e gli influencer protagonisti del nuovo spot promozionale e turistico per lanciare l’estate civitanovese 2024: conto alla rovescia per la pubblicazione del video, "Missione vacanza indimenticabile". Quattro personaggi, tutti diversi tra loro per modo di essere e per interessi, che si ritroveranno a trascorrere l’estate a Civitanova. È questa la trama narrativa del nuovo video promozionale che l’amministrazione comunale ha scelto di lanciare per promuovere l’immagine turistica della città e incentivare tutte le attività economiche di settore. La produzione, anche quest’anno, è stata affidata a Cuk Studio e tra i protagonisti ci saranno la giovane attrice civitanovese Maria Elena Matteucci, Pierpaolo Petrelli, dj ed ex velino di Striscia la Notizia, la blogger Abbia Maswi e l’attore Enrico Verdicchio.

Il progetto, infatti, prevede la realizzazione di una serie di video introduttivi per creare attesa della storia principale. I video brevi, della durata di pochi minuti, hanno presentato i personaggi e sono stati già diffusi sui canali social di Civitanova, a partire dalla fine di aprile. A giorni, invece, sarà pubblicato il video conclusivo, che mostrerà come Civitanova possa essere vissuta in maniera differente, a seconda di chi la vive. Una città attrattiva sia per gli amanti della movida e dei locali notturni, dove scatenarsi fino a tarda notte, che dagli studiosi che amano immergersi nella cultura.

Chiara Marinelli