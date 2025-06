"Blu Lounge in Blues", omaggio a Pino Daniele da Otto Seaside

"Blu Lounge in blues". Allo chalet Otto Seaside di Civitanova un omaggio speciale a Pino Daniele con la Macapea Band: domani musica dal vivo, cocktail d’autore e atmosfera mediterranea. La location civitanovese che ospita la rassegna "Fuori dal Guscio – Traiettorie musicali e di gusto" cala un asso a sorpresa e accende il sabato sera con un evento speciale: Blu Lounge in Blues, omaggio emozionante a Pino Daniele. Protagonista della serata la Macapea Band, guidata da Massimo Di Matteo (voce e chitarra). La band è stata scelta anche da Fabiola Sciarrabbasi, moglie di Pino Daniele, per accompagnare dal vivo la presentazione del suo libro dedicato alla vita insieme al marito. La serata sarà arricchita dalla music selection di Francesco Campetella e dai cocktail d’autore di Indrit Aigerai, per un’esperienza tra musica, emozioni e vista mare. Info e prenotazioni: 376 253 9353.