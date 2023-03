Blues e rock&roll con i "Jack and the Jackals"

Il bar teatro Bocciofila di Villa Potenza si prepara a un marzo all’insegna della musica dal vivo e della buona cucina. Dopo i Route 77 e La Macina, domani alle 21.30 sarà il turno dei "Jack and the Jackals", una band maceratese che proporrà al pubblico un ampio repertorio di blues e rock&roll. La band, fondata da Alessio Serrani e Riccardo Camilletti, ha subito una tragica perdita nel 2021 con la scomparsa di Camilletti a causa di un incidente. Tuttavia, i "Jack and the Jackals" hanno trovato il modo di continuare a portare avanti la loro passione per la musica grazie alla sostituzione del bassista con il civitanovese Roberto Stortoni. La band, composta da Giacomo "Jack" Sbriccoli alla voce, Roberto "Vins" Virgili all’armonica, Alessio "Ciccio" Serrani alla chitarra, Roberto "Storteaux" Stortoni al basso e Renato "Uanat" Baroni alla batteria, suonerà con amplificatori valvolari e strumentazione rigorosamente vintage. Domenica, alle 18.30, invece, si esibiranno "I fratelli Fioretti The Gentlemens", venerdì 17 (21.30) dJ set (S)Figa Party, sabato 18 (21.30) Strange Days play The Doors, domenica 19 (18.30) Tupamaros da Carpi (Kowalsky Sunday Circus), venerdì 24 (21.30) Power Night (3 Bands), sabato 25 (21.30) Jack and Sticats Rockabilly, domenica 26 (18:30) Lulù Massa (Kowalsky Sunday Circus).