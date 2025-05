Bmw prende fuoco in giardino. Allarme nel rione San Giuseppe

Bmw in fiamme nel giardino di una abitazione, allarme nel quartiere San Giuseppe. L’altra notte, intorno a mezzanotte e mezzo, i vigili del fuoco del distaccamento di via Aldo Moro sono dovuti intervenire di corsa in una abitazione in via Lamarmora, nel quartiere di San Giuseppe. Una Bmw, che si trovava parcheggiata all’interno di una recinzione nel giardino della casa, aveva preso fuoco.

Quando le squadre dei pompieri sono arrivati sul posto le fiamme erano già molto alte, e solo l’intervento tempestivo dei pompieri ha evitato che l’incendio si propagasse e provocasse ulteriori danni: il fuoco, infatti, era già vicino alla casa. Secondo quanto è stato ricostruito in seguito, le fiamme sarebbero divampate dalla parte anteriore della Bmw e in un attimo hanno avvolto la vettura, che era alimentata a diesel. I vigili del fuoco hanno poi provveduto alla messa in sicurezza dell’auto incendiata e dell’intera area, e sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per chiarire le cause dell’incendio dell’autovettura. Le fiamme potrebbero essere divampate per motivi del tutto accidentali, ma al momento i carabinieri non possono escludere alcuna ipotesi. Le indagini sono in corso, soprattutto per chiarire se invece si sia trattato di un fatto doloso, cosa che inquadrerebbe l’accaduto sotto una luce completamente diversa.

L’incendio ha suscitato comunque una certa agitazione nel quartiere, svegliando i residenti per via degli scoppi e dell’arrivo delle sirene. Sono invece in corso le indagini sulla serie di furti di Range Rover Evoque, che nei giorni scorsi si è registrata in città. Il sospetto è che possa esserci una banda che, dalla Puglia, abbia preso di mira la zona per reperire le auto da cui prendere pezzi di ricambio o da rivendere.

Chiara Marinelli