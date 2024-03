Boato e fumo nella notte: bancomat salta in aria

Una banda composta da cinque ladri ha tentato il gran colpo, facendo esplodere a tarda ora il bancomat dell’ufficio postale di via Roma, nel centro di Porto Potenza. Ma nonostante lo sportello automatico sia di fatto saltato in aria - e in mille pezzi -, i malviventi non sono poi riusciti a prendere la cassa con dentro i soldi. E anzi a metterli in fuga è stata una residente del piano di sopra che, affacciandosi dalla finestra, ha urlato contro di loro. Adesso indagano i carabinieri della locale caserma e della Compagnia di Civitanova (guidati dal capitano Angelo Chiantese), per rintracciare i malviventi.

L’episodio si è consumato nella notte tra mercoledì e ieri, attorno alle 3. A quell’ora, un’auto abbastanza vecchia e di colore grigio si è fermata davanti al bancomat e da lì sono scesi quattro individui (tutti con un passamontagna in testa), mentre un quinto complice è rimasto al volante. In breve, la banda ha messo in atto la "tecnica della marmotta", piazzando un ordigno esplosivo all’interno dello sportello automatico. E subito dopo è esploso, sollevando un’enorme nube di fumo e causando soprattutto un boato fortissimo, che ha svegliato gli abitanti della zona. Però, malgrado gli ingenti danni, non si è creato il giusto pertugio per consentire ai malviventi di arraffare la cassetta con i contanti. Ma non solo, perché in pochi istanti si è alzata una donna che abita al secondo piano del palazzo. E immediatamente, lei, si è sporta dalla finestra e ha gridato all’indirizzo dei malviventi, chiamando pure i carabinieri. Così, i quattro sono risaliti velocemente in macchina e, sgommando, sono fuggiti a tutto gas. Sul posto sono accorsi i militari dell’Arma, tra cui il maresciallo capo Alessio Alberigo (comandante della caserma di Porto Potenza), per i rilievi del caso. L’ufficio di Poste Italiane in via Roma è rimasto chiuso per tutta la giornata di ieri, e lo sarà anche oggi.

Allo stesso tempo, i militari hanno visionato le telecamere di videosorveglianza per trovare elementi utili e individuare la banda. "Stavo dormendo sul letto, finché ho sentito il boato – racconta la donna, che ha messo in fuga i ladri –. Perciò, mi sono affacciata e ho visto quattro individui con il volto coperto e un sacchetto nero in mano. Dopo avergli gridato vari insulti, loro sono risaliti nell’auto (con dentro un quinto uomo) e hanno tagliato la corda". "Ci vogliono più controlli – dice invece un’altra portopotentina –, qui ormai è terra di nessuno".