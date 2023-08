Boato fortissimo: niente scossa ma il boom sonico di un aereo

Un boato fortissimo ha fatto temere una nuova scossa di terremoto, ieri alle 18. E invece a quanto sembra il rumore sarebbe stato causato da due caccia, passati poco prima sulla provincia. Da Fiastra fino alla costa, ma anche nelle zone di confine dell’Anconetano, è stato impossibile non accorgersi del suono profondo che ha fatto tremare vetri e porte. Un rumore che a molti ha risvegliato brutti ricordi, legati alle scosse di terremoto del 2016. E invece nessuna scossa e nessuna esplosione: si sarebbe infatti trattato del boato sonico, il rumore che fanno gli aerei quando rompono il muro del suono. Prima delle 18, molti hanno visto due caccia sorvolare la zona, senza fare il minimo rumore, che invece si è sentito ma in ritardo, quando gli aerei erano lontani. Diverse persone hanno chiamato i vigili del fuoco, per chiedere informazioni e avere rassicurazioni. Per fortuna dunque alla fine il classico molto rumore per nulla.