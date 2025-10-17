Sos case popolari
CronacaBoato nella notte, i ladri assaltano il bancomat
17 ott 2025
GIORGIO GIANNACCINI
Cronaca
Boato nella notte, i ladri assaltano il bancomat

I malviventi hanno fatto esplodere la cassa automatica del Credito cooperativo

Vigili del fuoco e carabinieri nella notte a Porto Potenza Picena dopo l'esplosione del bancomat

Potenza Picena (Macerata) 17 ottobre 2025 - Boato nella notte a Porto Potenza, dove una banda di ladri ha fatto esplodere il bancomat della banca di Credito cooperativo di Recanati e Colmurano. L'assalto si è registrato a tarda ora, intorno alle 3.30. I balordi hanno preso di mira la cabina bancomat della filiale, che si trova lungo la strada statale Adriatica, e quindi l'hanno fatta saltare in aria usando la tecnica della marmotta, infilando all’interno un contenitore con l’esplosivo. 

Dopo lo scoppio, hanno rubato i soldi contenuti nel dispositivo e sono scappati via. La refurtiva è ancora da quantificare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del radiomobile di Civitanova e della stazione di Porto Potenza per i primi rilievi, oltre ai vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area per via degli ingenti danni causati dall'esplosione. Al vaglio dei militari finiranno ora le immagini di videosorveglianza pubblica per raccogliere elementi utili e risalire agli autori del colpo.

© Riproduzione riservata

