Boato, svegliati in piena notte

Uno scoppio fortissimo si è sentito a tarda ora, tra mercoledì e ieri, creando così tanta paura e apprensione tra i residenti del centro, a Porto Recanati. E da quanto emerge, il boato sarebbero stato causato da una bomba carta, fatta esplodere da ignoti all’interno di piazza Carradori. L’allarme si è registrato pochi minuti prima di mezzanotte, quando l’esplosione è stata avvertita in particolare nella zona tra via Bramante e via Micca, dove i vetri di alcune abitazioni hanno tremato. Tant’è che diversi cittadini sono usciti di casa per controllare cosa fosse successo, mentre altri (appena svegliati nel sonno) si sono poi affacciati dalla finestra. Qualche testimone avrebbe notato che il tutto sarebbe partito in piazza Carradori, dove si era alzato un po’ di fumo. Ed è probabile che gli autori della bravata siano dei ragazzi, forse minorenni.