Bobboi da piazza Pizzarello a via Roma: "Questa è una zona di passaggio"

All’inizio di via Roma, al numero 6, c’è l’ingresso per la Sardegna. L’insegna è chiara e inconfondibile: la bandiera con il campo bianco crociato di rosso e le teste di quattro mori è accompagnata dalla descrizione "prodotti tipici sardi". Il negozio si chiama "Bobboi" che significa dolcetto. Più precisamente "su bobboi", con l’articolo, è qualcosa di ghiotto ma anche una situazione o una persona piacevoli. Paolo Sanna dà il benvenuto uscendo dal retro negozio in cui sforna specialità di produzione propria e non solo. "Bobboi – racconta Sanna, nato a Cagliari, arrivato "in Continente" per studio e poi dedicatosi interamente al mondo dei sapori e del gusto tipico sardo – è stato inaugurato 7 anni fa in piazza Pizzarello – ma purtroppo quello è un quartiere poco frequentato e io, per lavorare, ho iniziato a fare i mercatini raggiungendo tutte le Marche". Come si trova con i mercatini? "Molto bene – continua – mi sono fatto conoscere e nel periodo del Covid, grazie ai social, ho iniziato a fare la consegne a domicilio che mi hanno portato anche in Umbria. E’ stato un periodo difficile ma per quanto mi riguarda molto soddisfacente. Temo che ora non potrò più essere così presente nelle piazze, perché da solo non riesco a portare avanti le due cose, mercati e negozio". Come si trova dopo il trasloco in via Roma? "Molto bene. Per quanto riguarda le persone che mi hanno conosciuto nei mercatini – continua – poco è cambiato perché vengono a trovarmi a qualsiasi indirizzo; per quanto riguarda i maceratesi, invece, è cambiato moltissimo. Questa zona è di grande passaggio". Che tipologia di clienti ha? "C’è qualcuno che mi ha conosciuto – conclude Sanna – quando ero in piazza Pizzarello ma soprattutto ci sono persone nuove che entrano per curiosità o perché riconoscono prodotti che hanno assaggiato quando erano in vacanza in Sardegna, o ancora che mi chiedono con curiosità informazioni su alimenti per loro nuovi e dai nomi curiosi. Nel Centro Italia e nel Maceratese ci sono anche molti sardi venuti qua da due o più generazioni che, grazie a questo negozio, fanno un tuffo nel passato e nei sapori".

Paola Olmi