Bocce, la baby Cesoroni trionfa a Fermignano. In serie A2 doppia vittoria per Montesanto

La tolentinate Beatrice Cesoroni, juniores categoria B, ha vinto il trofeo Fermignano in rosa dove si sono ritrovate le migliori giocatrici italiane di bocce. Alla manifestazione si sono iscritte 55 giocatrici, 13 delle quali di categoria A. In semifinale Cesoroni ha sconfitto 12-10 Sofia Pistolesi (Morrovalle) al termine di una bella partita. In finale, poi, ha battuto l’esperta Alice Fraternale (Concordia Pesaro) 12-7.

Nel campionato di A2, da segnalare la doppia vittoria nel girone 2 per La Cipolla d’Oro Montesanto. La squadra di Potenza Picena ha vinto sabato 7-1 nel sud del Lazio contro il Capitino e poi per 5-3 in Campania sulla Enrico Millo Baronissi. Un doppio successo che proietta la Bocciofila Montesanto al terzo posto della classifica del girone 2 della serie A2. Doppia vittoria casalinga nel girone 1 per il Fontespina che sabato ha battuto i laziali dell’Arce e domenica i calabresi della Catanzarese. Anche il Fontespina è terzo nel girone.