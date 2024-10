Bocce, Patregnani porta Fontespina sul gradino più alto

Federico Patregnani ha vinto l’individuale del torneo di bocce Clt Torneria Meccanica a Mondavio, nel pesarese, con Simone Rosati e Franco Bini che hanno vinto la gara a squadre. In finale Patregnani (Fontespina) ha ha avuto la meglio con il punteggio di 12-8 su Gianluca Monaldi (Oikos Fossombrone). Terzo posto per Silvano Girolimini (Castelfidardo), battuto in semifinale per 12-9 da Patregnani. Quarto Patrizio Patregnani (Fontespina), sconfitto in semifinale 12-2 da Monaldi. Per la famiglia Patregnani, papà Patrizio e figlio Federico, fanesi anche se tesserati con la Bocciofila Fontespina di Civitanova, una grande gara.