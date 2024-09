Bocce, Trofeo Centro Accessori. Il successo va a Bonfigli e Renzi

La prima edizione del Trofeo Centro Accessori ha animato la Bocciofila Sangiustese con due diverse competizioni per formazioni di coppia: quella riservata ad atleti di categoria A e quella per atleti di categorie BCD. La gara A, diretta da Jenny Bartolacci, ha visto la sfida tra 14 formazioni con successo finito nelle mani di Piero Bonfigli-Simone Renzi (H.R. Villa Potenza) che in finale hanno battuto 12-9 Manuel Gattari-Manuel Macellari (Fontespina). Più ricca la partecipazione nella gara per atleti di categorie BCD diretta da Luigi Emiliani. Erano infatti 57 le formazioni al via. Il successo è andato a Giuseppe Chiarastella-Alvaro Montecassiano (Civitanovese) che in finale hanno sconfitto 12-1 su Walter De Michele-Alfonso Pepe (Monte Urano). Terzo posto per Maurizio Marchiani-Franco Leandrini (Porto Potenza), e quarti Sabrina Ceresani-Cesare Salvucci (Tolentino).

Nella foto: la premiazione della gara di categoria A.