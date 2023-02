Bocci, Felicetti, Porcelli Safonov e tanta musica: che... Primavera

Cesare Bocci, Giorgio Felicetti e Arianna Porcelli Safonov sono alcuni dei nomi di ‘Teatro di Primavera’, la stagione teatrale che è stata presentata ieri a palazzo Sforza. Si è trattato anche della prima uscita ufficiale del nuovo cda dell’Azienda teatri, composto dalla presidente Maria Luce Centioni, dal vice Giuseppe Baioni, e dai consiglieri Antonio Nortesani, Agnese Biritognolo e Armando Lazzarini: "Questo è un gruppo solido e caratterizzato da una certa eterogeneità - ha ricordato la Centioni -. Presentiamo un programma ricco di appuntamenti, per il quale ci siamo impegnati molto, anche per onorare delle ricorrenze, in particolare la festa della donna". Debutto l’11 marzo con In Arte…Donna. Poi, alle 21.15, lo spettacolo, al teatro Annibal Caro, ‘Donne in scena’. Domenica 12 marzo sempre questo palcoscenico ospiterà la performance di Arianna Porcelli Safonov, con lo spettacolo Consigli di bellezza per periferie, il sabato successivo, 18 marzo, festival ‘Essenze femminili in art’, a cura della Pro loco di Civitanova Alta, con un cabaret targato Zelig. L’ospite di lusso di domenica 26 marzo, sempre all’Annibal Caro, è Cesare Bocci, che proporrà un viaggio in musica e parole su Lucio Battisti, a 80 anni dalla nascita. Dunque, venerdì 14 aprile cabaret con l’Alberto Farina Show direttamente da Colorado e sabato 15 aprile, sempre in città alta, ‘Jacopa verso Francesco’, il nuovo spettacolo di Giorgio Felicetti su Francesco d’Assisi. Per gli appassionati di musica ecco il festival del jazz, con i tre concerti di sabato 22 aprile, sabato 29 aprile e sabato 6 maggio. Ancora, domenica 23 aprile la Dance Date all’Annibal Caro. Domenica 7 maggio ancora un’anteprima, Civitanova all’Opera, mentre domenica 14 maggio sarà la giornata del laboratorio musicale il Palco. Infine, venerdì 19 maggio, l’apertura della 15ª edizione di Civitanova classica piano festival. Le serate al teatro sono a pagamento, gratuiti gli altri appuntamenti. "Il costo della stagione? Circa diecimila euro di soldi pubblici – ha spiegato la direttrice Paola Recchi - , considerando la differenza tra le uscite e le entrate (sponsor e tagliandi)".

Francesco Rossetti