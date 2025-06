Bocciato il tunnel dall’ex Cecchetti al centro

Il sottopasso pedonale che doveva collegare l’area ex Cecchetti con via Venezia, non si farà più. Doveva attraversare i binari della ferrovia adriatica e della Civitanova-Albacina ma "il progetto, sulla base di un’analisi costi benefici, non è realizzabile", bocciato dalla Conferenza dei servizi che ha detto no alla luce dei pareri dei soggetti coinvolti, a partire dal diniego della Sovrintendenza. Il tunnel faceva parte del pacchetto-contropartita per la città del Piano particolareggiato di iniziativa pubblica Civitanova 2000. Luglio 2016 è la data dell’ultima convenzione sottoscritta tra Comune e lottizzanti, con scadenza nel 2026 per la consegna delle opere di urbanizzazione a carico del privato, fra queste il parco (realizzato) e poi il tunnel e il museo archeologico, dei quali invece non c’è traccia, tutti interventi che dovevano essere consegnati in cambio dei permessi a costruire per cubatura abitativa e commerciale. A un anno dalla scadenza degli accordi il progetto viene definitivamente bocciato e va detto che in questo tempo il privato ha tentato di intavolare con il Comune un’intesa per un progetto alternativo al sottopasso, per cui nel frattempo erano lievitati i costi. Il 9 giugno alla palazzina tecnologica si è riunita la Conferenza di servizi per esaminare gli atti, presenti la Provincia di Macerata, il Comune di Civitanova, rappresentanti della ditta lottizzante, e sono stati esaminati i pareri di Regione, Ato 3, Arpam e Soprintendenza archeologica. Le conclusioni sono state negative. La Regione ha chiarito di non potersi esprimere senza la compilazione delle schede Sirsi relative ai siti inquinati, l’Arpam ha preso invece atto della dichiarazione del geologo della Civitanova 2000, Massimo Basili, che ritiene il progetto tecnicamente non realizzabile.

Parere negativo della Sovrintendenza "a causa dell’interesse archeologico dell’area Cecchetti, da ritenersi diffuso e disteso ben oltre i limiti delle aree di scavo esplorati ad oggi". Ha dichiarato l’impossibilità di esprimersi anche la Provincia per difetto di integrazioni e chiarimenti e infine, per conto dei lottizzanti, il geometra Ulderico Montevidoni ha rilevato che il vincolo archeologico interessa anche edificazioni previste e ancora non realizzate, quindi i relativi permessi dovranno essere sottoposti al parere della Soprintendenza. Adesso l’amministrazione comunale dovrà esprimersi con un atto di indirizzo per decidere come procedere per un’opera alternativa a varco dei privati.