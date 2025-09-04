Bocciato in prima media, ricorso contro la scuola: il Tar dà ragione ai genitori

Macerata, 4 settembre 2025 – Bocciato in prima media, ma il Tar ribalta tutto. Alla fine, la vera pagella, non l’ha “firmata” il consiglio di classe ma il giudice. Un ragazzo di prima media, fermato a giugno 2024 con sei insufficienze e la media del 5,75, è riuscito a salire lo stesso in seconda grazie a un ricorso dei genitori.

Lo scorso anno il Tar lo aveva ammesso con riserva e quest’anno il finale è arrivato: promosso in pieno, la causa non ha più ragione di esistere. La vicenda inizia all’istituto comprensivo Dante Alighieri di Macerata, dove il documento di valutazione trasmesso ai genitori il 18 giugno 2024 era stato impietoso: “L’alunno si è inserito nella classe, ma non sempre ha collaborato e ha partecipato all’attività scolastica solo dietro sollecitazioni. Si è applicato allo studio in modo selettivo e poco costante, dimostrando di aver sviluppato incerte capacità organizzative. Il metodo di lavoro non è ancora acquisito. Il livello globale di apprendimento raggiunto, in base alla media delle discipline, non è del tutto sufficiente”. Il consiglio di classe aveva deciso la non ammissione, aggiungendo anche che “il provvedimento di non ammissione possa giovare allo studente per acquisire sia le conoscenze essenziali ancora mancanti sia una maggiore e necessaria consapevolezza sull’impegno e sul metodo di studio”. Ma il Tar, già in sede cautelare, era stato netto: “Per orientamento ormai consolidato, la non ammissione nella classe successiva nella scuola media inferiore è un’eccezione”.

Secondo i giudici, quindi, bisogna spiegare perché davvero non c’è speranza di recupero. Decisive anche le osservazioni della difesa. L’avvocato Claudio Baleani, legale della famiglia, spiega: “Questo ragazzino aveva difficoltà di apprendimento focalizzate innanzitutto su alcune materie, non su tutte. E la scuola, nonostante si fosse avveduta di queste difficoltà, non ha attivato alcun procedimento di recupero, né predisposto un percorso educativo alternativo, nonostante la famiglia si fosse resa disponibile e si fosse rivolta anche a un centro di eccellenza.

Per questo il Tar ha sospeso la bocciatura, sostenendo, come già affermato dal Consiglio di Stato, che la non ammissione, soprattutto nelle scuole dell’obbligo, deve basarsi su un giudizio prognostico di irrecuperabilità, non sulla fotografia di un solo anno”. “In più – aggiunge il legale – non è stato mai chiarito come mai nel primo quadrimestre la situazione non apparisse affatto così grave. Il ragazzo ha poi cambiato scuola ed è migliorato, anche grazie alla collaborazione tra famiglia e docenti”. Così, a settembre 2024, il ragazzo è entrato in seconda media. Non senza un cambio di scenario: trasferito in un altro istituto comprensivo, ha concluso il 2025 con promozione piena. E a questo punto, il Tar ha chiuso il fascicolo con una formula semplice: il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. In pratica, la promozione successiva assorbe e supera il giudizio negativo precedente.