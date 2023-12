Bocciato ricorre al Tar. Dopo 13 anni la sentenza

Era stato bocciato in prima elementare, ma dal Tar aveva ottenuto di potersi iscrivere alla seconda e proseguire gli studi. Da allora sono passati 13 anni, e solo nei giorni scorsi il tribunale ha messo la parola fine alla vicenda, di fronte al fatto che, nel frattempo, il ragazzo ha preso anche il diploma di scuola superiore. La vicenda singolare era partita dal circolo didattico di via Ugo Bassi nell’estate del 2010. Dopo aver concluso il primo quadrimestre con 7 in tutte le materie, e 6 per il comportamento, a ridosso della fine della scuola l’alunno aveva avuto tre sospensioni, l’ultima per 13 giorni, e il risultato finale era stato una serie di 5 e la bocciatura. Il motivo di questo crollo era stato indicato nel comportamento dell’alunno, molto vivace. All’inizio dell’anno, i genitori avevano fatto presente alla scuola che dalla nascita il figlio aveva avuto dei problemi di salute, che avevano imposto un pesante iter sanitario.

Nel primo quadrimestre, al piccolo era stato affiancato un sostegno, per controllarlo un po’; ma alla luce dei risultati scolastici, nel secondo quadrimestre l’affiancamento era stato interrotto. E poi era arrivata la bocciatura. Sorpresi e amareggiati, i genitori si erano rivolti agli avvocati Luisella Cellini e Letizia Murri e avevano fatto ricorso al Tar. Il ricorso era stato complesso, perché non ci sono molti precedenti del genere: la bocciatura in prima elementare è un evento più che raro. In particolare, gli avvocati avevano evidenziato i voti del primo quadrimestre, e il fatto che l’alunno fosse stato sospeso, un provvedimento illegittimo per studenti così piccoli. In sede cautelare, a luglio del 2010, il tribunale aveva accolto il ricorso consentendo al bambino l’iscrizione alla seconda, soprattutto per l’evidente discrasia tra i risultati del primo e del secondo quadrimestre, rinviando poi l’esame nel merito della vicenda. Da allora, l’udienza non è mai più stata fissata, nonostante di tanto in tanto l’avvocato Murri sollecitasse il Tar. Intanto, il bambino è cresciuto, ha terminato elementari, medie e anche le superiori, senza alcuna difficoltà e senza mai insufficienze. E a sorpresa, nei mesi scorsi il tribunale amministrativo ha fissato l’udienza, per il 22 dicembre. I giudici però non hanno esaminato la vicenda: dato che ormai il ragazzo si era diplomato, hanno ritenuto superata la questione, e hanno dichiarato cessata la materia del contendere.