Bocciofila: novant’anni di successi

La Bocciofila ’La Pineta’ venne fondata nel 1933 lungo corso Garibaldi, a cielo aperto e a ridosso di un bar. Trent’anni dopo, nel 1963, le ’gance’ si trasferirono nella sede attuale del club, in un ambiente coperto all’interno del neonato stadio Polisportivo. Alla scadenza dei 90 anni ’La Pineta’ intende celebrare il prestigioso traguardo con una grande festa. Il D-day è domani, nel ’tempio’ del club, a partire dalle 16. Il programma prevede i saluti del presidente Enrico Scoponi, della Giunta comunale quasi al completo (sindaco Fabrizio Ciarapica, vicesindaco e assessore allo sport Claudio Morresi, assessori Ermanno Carassai, Manola Gironacci e Roberta Belletti) e di Fausto Troiani, presidente del Consiglio comunale. Relazioni del professor Maurizio Petrocchi e della dottoressa Elvinia Minnoni rispettivamente sulle prospettive del terzo settore e sulla storia della Bocciofila. Modererà Vinicio Morgoni. Alla fine… panini con porchetta per tutti. Obiettivo di fondo: far conoscere ’La Pineta’ alle associazioni con l’auspicio di allacciare proficue collaborazioni.

Il club annovera nel suo direttivo, oltre al presidente Scoponi, i consiglieri Emanuele Clementini, Luigi Ciccola, Massimo Santini, Giuseppe Campetelli, Aurelio Del Medico, Sergio Stecconi, Vinicio Morgoni, Claudio Pascucci e Paolo Paolini. L’albo d’oro è ricco di successi e, sul piano individuale, non sono mancati i grandi campioni. L’acme nel 2000, quando venne conquistato il titolo italiano di categoria A1 grazie all’apporto di fuoriclasse del calibro di Dante D’Alessandro, Gianluca Formicone, Giuliano Di Nicola, Alfonso Nanni e Matteo Angrilli. Poi è venuto meno il ricambio generazionale. In precedenza s’erano distinti altri personaggi importanti: Franco Cavalieri, Adalberto Moscetta, Giuseppe Chiaramoni e Giuseppe Bedini.

Mario Pacetti