"Boldrini, sentenza da rispettare nonostante i tempi"

"Le sentenze dei giudici si debbono rispettare anche quando arrivano, con una prescrizione, dopo il tempo massimo".

Mirella Paglialunga (Per Civitanova) commenta la questione relativa al processo per diffamazione intentato da Laura Boldrini (nella foto) contro Fausto Troiani, oggi presidente del Consiglio comunale e all’epoca dei fatti vice sindaco per gli insulti postati su Facebook nei confronto dell’ex presidente della Camera.

Nel dicembre del 2022 venne condannato a 600 euro di multa e a 3.000 di risarcimento alla Boldrini che nel procedimento penale si era costituita parte civile. Dopo la sentenza di primo grado Troiani fece ricorso e ora la Corte di Appello di Ancona ha dichiarato prescritto il reato ma ha confermato la condanna civile di primo grado, il risarcimento dei 3.000 euro più il pagamento delle spese legali. Boldrini sempre su Facebook ha reso noto anche questo ultimo atto della vicenda parlando di Troiani come di "un altro personaggio pubblico incapace di usare un linguaggio adeguato e rispettoso e condannato in appello per diffamazione nei miei confronti".

Paglialunga si chiede: "Si concilia tutto questo con il ruolo di un presidente del consiglio? È del tutto evidente che ora in aula dovrà esserci una modifica radicale dell’atteggiamento consueto della maggioranza che ha dimostrato spesso l’incapacità di gestire la normale dialettica politica mediante un confronto pacato e responsabile con le consigliere donne di opposizione".

"Certo che – aggiunge – reiterandosi modalità di aggressione verbale alle consigliere da parte della maggioranza si potrebbe anche ricorrere ai giudici, come atto dovuto e necessario".