Bolkestein: anche i balneari civitanovesi al presidio di Roma

Anche una delegazione di balneari civitanovesi sarà presente martedì, a Roma, per manifestare contro la direttiva Bolkestein. Tra loro Stefano Battistelli, tra i più attivi in città sulla questione, il quale assicura che si tratterà "semplicemente di un presidio". Dunque, sono esclusi incontri con rappresentanti dell’Esecutivo. Appuntamento alle 12 davanti al Parlamento, nel frattempo il Governo dovrà inviare una risposta alla Commissione europea che ha contestato il lavoro del tavolo interministeriale sulle mappature. Tra le varie ipotesi in campo, c’è quella di una trattativa con l’Ue, scenario che lo stesso ‘Popolo produttivo’, che rappresenta i balneari civitanovesi, rispedisce al mittente. "Basta guardare al dito: è ora di guardare la luna – scrive ‘il movimento in una nota -. Aldilà delle concessioni balneari esistenti che, per la non scarsità della risorsa naturale nulla centrano con la direttiva Bolkestein, i concessionari non intendono permettere nessuna trattativa, poiché sono famiglie e non merce di scambio. È indispensabile far sapere che sono a rischio i nostri confini, i nostri porti, quelli per cui non si vuole parlare. Gli interessi reali di tutti gli italiani sono questi. Non possiamo permettere che i grandi gruppi di potere si approprino delle nostre coste e dei nostri confini nazionali. L’Italia, per la sua condizione morfologica, presta il fianco a tutti gli altri stati che invece ben si guardano dal far partecipare gli italiani nei loro paesi: non vi è diritto di reciprocità. È ora di dire basta". Intanto, da palazzo Sforza fanno sapere che non verranno fatti "passi in avanti" prima di eventuali sviluppi della situazione: "Vorremmo evitare – spiega al Carlino l’assessore al demanio Ermanno Carassai – di adottare provvedimenti che poi potrebbero essere impugnati e annullati".

Francesco Rossetti