"Bolkestein, direttive precise ai sindaci"

Le attuali concessioni balneari decadono il 31 dicembre e dopo tale scadenza, le amministrazioni comunali sono chiamate ad organizzare le gare pubbliche, all’ esito delle quali sono legate le nuove assegnazioni. Sul controverso problema, Stefano Battistelli e Andrea Ruffini, del Popolo Produttivo Balneari, comitato nazionale che rappresenta dieci categorie, si sono incontrati nei giorni scorsi con esponenti del governo, ai quali hanno presentato una proposta integrativa, elaborata dallo staff legale del Comitato, perché ai sindaci vengano date direttive a tutela di tante famiglie e degli imprenditori che hanno sin qui dato un contributo sostanziale allo sviluppo dell’economia turistica. In ordine allo stesso problema, l’onorevole Deborah Bergamini (Forza Italia) ha fatto un’interrogazione al governo, sollecitando iniziative ed emanazione di direttive. Il Popolo Produttivo, inoltre, chiederà ai sindaci un incontro per illustrare in modo diretto i contenuti della proposta e le richieste in essa contenute. Il documento presentato al governo, tra l’altro, solleva il dubbio che la proroga delle concessioni fino al 31 dicembre 2024, stabilito dal decreto Milleproroghe (1423),”possa essere revocata dalle sentenze del Consiglio di Stato, a meno che la disapplicazione sia motivata da una norma comunitaria“. La quale, secondo il Popolo Produttivo, non c’è. "Dal Tavolo tecnico istituito dal Governo - sostiene inoltre il Comitato - è emersa una disponibilità del 67% di aree libere, al netto di quelle del solo demanio marittimo (7.000 kmq), con esclusione del demanio idrico(65000 kmq)". Il problema, inoltre, sempre secondo i balneari, è opportuno affrontarlo sul piano politico e non su quello giuridico-amministrativo. Ed infine la ventilata responsabilità delle amministrazioni comunali nell’ applicazione della normativa: secondo Popolo Produttivo, essa si porrebbe solo in contrasto con la giurisprudenza amministrativa ma non con il diritto comunitario. Quanto poi alla posizione dei funzionari comunali, essi si assumerebbero, emanando bandi a far data dal 1.1.2024, “le responsabilità di un illegittimo affidamento a soggetti terzi, garantendo una illecita occupazione di demanio marittimo dello Stato”, provocando un danno erariale ai cittadini concessionari di un bene dello Stato e correndo il rischio di essere citato in un giudizio ordinario.