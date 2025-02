Bolkestein e bandi, il sindaco prende tempo

Mentre i tribunali italiani bocciano le proroghe governative concesse per spostare in là il termine della messa all’asta delle concessioni balneari, procedura imposta dalla diretta europea della Bolkestein, alcuni Comuni predispongono gli atti per attivare i bandi pubblici, altri invece attendono e tra questi anche Civitanova. "C’è chi si sta portando avanti, invece noi siamo orientati all’attesa. La categoria dei balneari ci ha chiesto di non procedere e abbiamo deciso di aspettare per avere la situazione più chiara e per evitare che il bando possa essere eventualmente impugnato".

Spiega la strategia dell’amministrazione il sindaco Fabrizio Ciarapica (nella foto) che il 5 marzo sarà a Roma, agli Stati Generali del turismo balneare, organizzati dal Sindacato italiano balneari aderente alla Fipe-Confcommercio. "Sono - dice - tra i sindaci dei comuni adriatici marchigiani invitati a intervenire e andrò. Ho già incontrato i balneari civitanovesi e i loro rappresentanti provinciali per fare il punto della situazione. La categoria ha ricevuto dal Governo la promessa che sarà emesso un nuovo decreto attuativo per fornire linee di indirizzo ed evitare che singoli comuni procedano in ordine sparso in merito ai bandi. Credo che da questo confronto possa emergere qualcosa di concreto". L’appuntamento romano arriva in scia a sentenze, l’ultima emessa dal Tar della Liguria, che hanno cancellato le proroghe delle concessioni, anche quella al 2027 decisa con un provvedimento del Governo Meloni, e riaffermato che le licenze sono scadute, che non esiste alcun accordo tra Governo e Unione europea e che l’Italia deve uniformarsi, come tutti gli stati membri della Ue, alle sentenze della Corte di Giustizia europea secondo cui le concessioni hanno una durata determinata e sono revocabili ribadendo il principio che nella gestione della spiaggia deve essere garantita la concorrenza. Con la stagione balneare alle porte la categoria dei concessionari di spiaggia ora attende dal Governo risposte certe per orientare un settore che vede un futuro incerto e a rischio investimenti e posti di lavoro. Allo stato dei fatti, davanti ai tribunali la scadenza delle concessioni viene confermata al dicembre del 2023 con la richiesta di dare il via libera alle gare previste dalla Bolkenstein, la direttiva che regolamenta la concorrenza per le licenze balneari di spiaggia e per la quale l’Italia è sottoposta a procedura d’infrazione data la mancata applicazione e le continue proroghe.