Bolkestein e ponte sullo Stretto. Cateno De Luca attacca tutti

"Contro la Bolkestein, le guerra e i centralismi di Roma a Bruxelles. Il ponte sullo stretto? È l’opera di Matteo Verdini".

Cateno De Luca, leader di "Sud chiama nord", scende dal camper elettorale con al centro la parola "Libertà", che è nome e leitmotiv dalla lista con cui sfoggia 19 simboli, dal Capitano Ultimo a "Vita" di Sara Cunial passando per Italexit. Quella di Montecosaro (Twins) è una delle tante tappe del tour elettorale per le europee dell’8 e 9 giugno in cui si cimenta il sindaco di Taormina, che da queste parti trova come alleato il Fronte verde e candidata Evelyn Di Lupidio, vecchia conoscenza di varie elezioni comunali in provincia. "No direttiva Bolkestein e tasse per i pescatori", sintetizza la Di Lupidio. De Luca le fa eco: "Non svendiamo il patrimonio balneare", afferma a due passi dalla costa, rassicurando quei balneari civitanovesi che proprio il giorno prima avevano approfittato del Giro d’Italia per esporre i loro striscioni di protesta. "Non so a chi andranno a finire le concessioni – aggiunge –, ma penso a quelle famiglie che hanno garantito fino a 500mila posti nella fase estiva e sono state le sentinelle delle nostre spiagge, mentre Stato e Regioni non riescono a garantire nemmeno livelli minimi di pulizia". Più potere ai territori, perché la proposta è "federalista e autonomista", quindi "spiagge e porti sotto la gestione dei Comuni".

Ma ora, la mission è superare la soglia di sbarramento: "passare tra le forche caudine del 4 per cento è impresa ardua – ammette –, ma andiamo avanti nonostante il bavaglio della grande stampa, perché nei talk show ci sono solo i grandi partiti". Quanto al ponte sullo Stretto "siamo contro quest’opera di Matteo Verdini (unendo il nome del ministro delle infrastrutture Matteo Salvini al suo genero Denis Verdini, al centro di diverse vicende giudiziarie). Senza l’Alta velocità da Salerno a Villa San Giovanni e la sostituzione della monorotaia in Sicilia, serve solo per distribuire consulenze".