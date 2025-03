"Bolkestein, i bandi possono attendere"

"Il sindaco Ciarapica ha speso parole giuste sulla questione Bolkestein". Lo afferma Stefano Battistelli del comitato nazionale "Popolo produttivo", dopo che il primo cittadino si era espresso sulla possibilità di indire i bandi per la messa all’asta delle concessioni balneari: "La categoria dei balneari ci ha chiesto di non procedere e abbiamo deciso di aspettare, per avere la situazione più chiara ed evitare che il bando possa essere eventualmente impugnato". Uscita che dunque ha suscitato il gradimento di chi da anni si batte contro la direttiva Bolkestein. "La dichiarazione rilasciata dal sindaco è molto intelligente, perché dimostra di comprendere i problemi e di non voler trarre soluzioni affrettate".

Nel frattempo, si attendono sviluppi in regione riguardanti le decisioni su salvataggio e piano costa, ma da Popolo produttivo sottolineano la piena sintonia: "il presidente Acquaroli ha saputo ascoltare i problemi. Siamo certi che anche sulla Bolkestein saprà trovare le giuste soluzioni. Le Marche si pongono come regione capofila nella battaglia a difesa di tante famiglie che con sacrificio, dedizione e spirito imprenditoriale hanno dato lustro a un modello balneare riconosciuto in tutto il mondo".